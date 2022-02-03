У Білорусі повідомляють про перетин кордону українським безпілотником і публікують "фотодокази".

Так, білоруська журналістка Ксенія Лебедєва заявляє, що український безпілотник перетнув кордон Білорусі 24 січня, пролетів углиб на 40 км і дістався майже Бреста. За словами журналістки, його завдання було відзняти територію полігону "Брестський", де зараз йдуть союзні навчання Росії та Білорусі.

"На основі аналізу даних бортової апаратури достеменно встановлено, що його було запущено з території України. На фото вказано місце зльоту, перетин кордону та маршрут", - заявляє Лебедєва.

Також у білоруських ЗМІ публікують безпілотника, який "згодом був примушений до посадки фахівцями Збройних Сил" .

Нагадаємо, сьогодні Білорусь викликала українського посла Ігоря Кізіма, якому висловили протест через незаконне перетинання кордону українським безпілотником. У МЗС України дані заяви називають провокацією та спростовують запуск безпілотника.