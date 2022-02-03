У Білорусі повідомляють про перетин кордону українським безпілотником

У Білорусі повідомляють про перетин кордону українським безпілотником і публікують "фотодокази".

Так, білоруська журналістка Ксенія Лебедєва заявляє, що український безпілотник перетнув кордон Білорусі 24 січня, пролетів углиб на 40 км і дістався майже Бреста. За словами журналістки, його завдання було відзняти територію полігону "Брестський", де зараз йдуть союзні навчання Росії та Білорусі.

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"На основі аналізу даних бортової апаратури достеменно встановлено, що його було запущено з території України. На фото вказано місце зльоту, перетин кордону та маршрут", - заявляє Лебедєва.

Також у білоруських ЗМІ публікують безпілотника, який "згодом був примушений до посадки фахівцями Збройних Сил".

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Нагадаємо, сьогодні Білорусь викликала українського посла Ігоря Кізіма, якому висловили протест через незаконне перетинання кордону українським безпілотником. У МЗС України дані заяви називають провокацією та спростовують запуск безпілотника.

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