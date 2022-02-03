Резніков назвав умову для переговорів України та Росії

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна готова провести переговори з Росією, але за умови, що зустріч відбудеться на території незалежної від Москви країни, повідомляє Страна UA.

"Президент Ердоган публічно зробив таку пропозицію. Розкрию секрет, з нами велися консультації, коли я ще був учасником переговорної делегації України у Тристоронній контактній групі, ми відповідали ствердно: "Так, ми згодні, якщо цей майданчик буде, наприклад, у Стамбулі" , – сказав Резніков.

Він зазначив, що українська сторона готова до переговорів у Стамбулі, а також "у будь-якому місці, де є незаангажованість, незалежність від однієї зі сторін, а саме від РФ".