Тренди в дизайні квартири у 2022 році: 6 цікавих рішень
У дизайні інтер'єру відображаються світові тенденції, серед яких – єднання з природою, використання натуральних матеріалів та помірність у всьому, повідомляє Профиль.
Фахівці назвали кілька цікавих рішень у дизайні квартири або будинку.
Джапанді
Цим терміном позначають відгалуження мінімалізму, яке передбачає поєднання японського та скандинавського стилів (Japan[ese] та [Skan]di). Новий напрямок об'єднав у собі шанобливе ставлення до природи та скандинавську практичність.
Домашній кабінет
Пандемія змінила уявлення про робоче місце – багато компаній змушені були перевести працівників на віддалення, інші роботодавці перейшли на гібридний формат роботи. З 2020 року і дизайнери, і забудовники змушені враховувати цей тренд, що продовжує набирати обертів.
Плавні лінії
Жорсткі прямокутні форми дедалі більше витісняються плавними обтічними лініями. В результаті в інтер'єрі пом'якшується все - в дизайні вітальні переважають дивани-півмісяці, на кухні - круглі столи і стільці з скругленими спинками.
Ванна кімната в стилі спа
Ще один тренд, що з'явився на тлі пандемії та в рамках переосмислення ролі будинку. Фітнес-зали та салони краси в якийсь момент виявилися недоступними, тому всі процедури довелося перенести додому. І, як з'ясувалося, влаштувати міні-спа у своїй оселі виявилося цілком реально.
Мінеральні відтінки
Природні холодні відтінки можна використовувати на активних фактурах каменю, дерева, мармуру чи кераміки. Як основний елемент палітри (наприклад для обробки стін) їх рекомендується використовувати у приміщенні з достатньою кількістю сонячного світла. Якщо освітлення недостатньо, краще зупинитись на нейтральному кольорі з теплим підтоном.
Камінь та дерево
Довговічні натуральні матеріали – довгограючий тренд, який втілює у собі філософію сталого розвитку. Ще 5–10 років тому головною конкурентною перевагою була ціна, зараз набагато важливіша екологічність, якість виробництва та характеристики матеріалу.