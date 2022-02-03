Тренди в дизайні квартири у 2022 році: 6 цікавих рішень

У дизайні інтер'єру відображаються світові тенденції, серед яких – єднання з природою, використання натуральних матеріалів та помірність у всьому, повідомляє Профиль.

Фахівці назвали кілька цікавих рішень у дизайні квартири або будинку.

Джапанді

Цим терміном позначають відгалуження мінімалізму, яке передбачає поєднання японського та скандинавського стилів (Japan[ese] та [Skan]di). Новий напрямок об'єднав у собі шанобливе ставлення до природи та скандинавську практичність.

Домашній кабінет

Пандемія змінила уявлення про робоче місце – багато компаній змушені були перевести працівників на віддалення, інші роботодавці перейшли на гібридний формат роботи. З 2020 року і дизайнери, і забудовники змушені враховувати цей тренд, що продовжує набирати обертів.

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Плавні лінії

Жорсткі прямокутні форми дедалі більше витісняються плавними обтічними лініями. В результаті в інтер'єрі пом'якшується все - в дизайні вітальні переважають дивани-півмісяці, на кухні - круглі столи і стільці з скругленими спинками.

фото: instagram

Ванна кімната в стилі спа

Ще один тренд, що з'явився на тлі пандемії та в рамках переосмислення ролі будинку. Фітнес-зали та салони краси в якийсь момент виявилися недоступними, тому всі процедури довелося перенести додому. І, як з'ясувалося, влаштувати міні-спа у своїй оселі виявилося цілком реально.

фото: instagram

Мінеральні відтінки

Природні холодні відтінки можна використовувати на активних фактурах каменю, дерева, мармуру чи кераміки. Як основний елемент палітри (наприклад для обробки стін) їх рекомендується використовувати у приміщенні з достатньою кількістю сонячного світла. Якщо освітлення недостатньо, краще зупинитись на нейтральному кольорі з теплим підтоном.

фото: instagram

Камінь та дерево

Довговічні натуральні матеріали – довгограючий тренд, який втілює у собі філософію сталого розвитку. Ще 5–10 років тому головною конкурентною перевагою була ціна, зараз набагато важливіша екологічність, якість виробництва та характеристики матеріалу.