США посилюють напруженість у Європі – Пєсков

Росія буде вживати заходів для забезпечення власної безпеки у зв'язку з планами США перекинути додатковий військовий контингент до Європи. Москва закликає Вашингтон не нагнітати ситуацію. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Ми постійно закликаємо наших американських контрагентів припинити нагнітати напруженість на європейському континенті. На жаль, американці продовжують це робити. Йдеться про направлення саме американських солдатів до європейських країн поблизу наших кордонів" , – сказав він.

Пєсков вважає, що це рішення США не спрямоване на деескалацію напруженості.

"Очевидно, що це не кроки, які спрямовані на деескалацію напруженості, а навпаки, їхні дії ведуть до посилення цієї напруженості. Тільки так до цього можна ставитись" , – зазначив представник Кремля.

За словами Пєскова, стурбованість РФ щодо відповідного рішення Вашингтона "абсолютно зрозуміла".

"Абсолютно також зрозумілі будь-які заходи, що вживаються Росією для забезпечення власної безпеки та власних інтересів" , - додав Пєсков.