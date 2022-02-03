Легендарний тенісист ще не вирішив чи продовжить свою кар’єру

Швейцарський тенісист Роджер Федерер дав інтерв’ю в якому розповів про продовження кар’єри, повідомляє РБК-Україна.

40-річний тенісист, який влітку переніс три операції на коліні розповів, що в найближчі тижні планує розпочвти перші тренування після хірургічного втручання.

"До цього моменту мені ще не дозволялося бігати і виконувати важкі навантаження зі стрибками та ривками. Тож я сподіваюся, що все це почнеться, за пару тижнів. А потім побачимо, як на це відреагує організм. Тому я думаю, що на питання про повернення на корт дам відповідь, десь в квітні або травні" – заявив Федерер .

Також Роджер сказав, що радий за Рафаеля Надаля, який після перемоги на Australian Open, побив його рекорд за кількістю перемог на турнірах Великого шлему.

Хто такий Роджер Федерер

Швейцарський тенісист, який за свою кар’єру виграв 103 турніри в одиночному розряді та вісім в парному.

Переможець 20 турнірів великого Шлему: шість раз Australian Open, одного разу Roland Garros, вісім раз Wimbledon та п’ять разів US Open.

Олімпійський чемпіон в парному розряді 2008 року та срібний призер в одиночному розряді 2012 року.

Перебував на першому місці в рейтингу ATP рекордні 310 тижнів.

Нагадаємо, що "перша ракетка" світу серб Новак Джокович нарешті вакцинувався.