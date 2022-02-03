Британці опублікували рейтинг найненадійніших автомобілів

Британське видання What Car опублікувало рейтинг надійності б/у машин віком від 6 до 15 років, він складений на основі опитування 13 тисяч автовласників, повідомляє Российская газета.

Автомобілісти розповіли про поломки своїх машин за останні 12 місяців, а фахівці видання класифікували їх за 15 категоріями: кузов, двигун, гальма, зчеплення та коробка передач, електрика двигуна, паливна система, медіасистема та навігація, оздоблення салону, кермо, підвіска, кондиціонер , акумулятор, вихлопна система, що не відноситься до двигуна електрика та інше. У результаті для основних класів визначені найнадійніші та найнадійніші моделі авто.

Серед субкомпактних міських хетчбеків найвищим рейтингом надійності – 98,5% – має корейський Kia Picanto (2011-2017). З цією машиною практично немає серйозних проблем, лише 6% власників скаржаться на акумулятор, але така поломка легко та недорого виправляється.

Найгіршою серед міських моделей назвали Opel Corsa (2006-2014) – рейтинг надійності 73%. Більше третини власників таких авто скаржаться на серйозні поломки, які стосуються кондиціонера, гальмівної системи, двигуна, електрики, вихлопної системи, обробки інтер'єру, підвіски та батареї.

У класі компактних сімейних машин лідирує Mazda3 (2014-2019) рейтинг надійності 99,1%. 5% власників таких машин поскаржилися на ремонт електрики, який займав максимум добу.

Кладезю проблем у класі компактних сімейних авто виявилася Opel Astra з бензиновим мотором випуску 2009-2015 рр., рейтинг надійності 37,9%. Споживачі масово скаржаться на поломки кондиціонера, гальм, двигуна, електрики, кермового управління, паливної системи, підвіски, а також прискорену корозію кузова.

Найнадійнішим авто середнього класу назвали Ford Mondeo останнього покоління (2014-2022), рейтинг – 100%. У цієї моделі ніяких поломок, що часто зустрічаються, не виявили.

Найгірше в середньому класі показав себе Mercedes-Benz C-Class із бензиновими моторами випуску 2014-2021, рейтинг надійності – 54%. Джерелом головного болю для власників є в основному електрика двигуна та система живлення, ремонт Mercedes при цьому дуже дорогий – у середньому від 500 до 1000 фунтів стерлінгів. Саму машину за споживчими властивостями власники називають чудовою.

BMW 5-Series випуску 2010-2017 років. очолив рейтинг надійності у бізнес-класі – 89,8%. Невелика кількість власників поскаржилася на проблеми із кермовим керуванням, підвіскою, кузовом, кондиціонером, вихлопною системою. Однак у ремонті BMW 5-Series надовго не затримується, ремонт її відносно недорогий (нижче за 750 фунтів стерлінгів).

Найменш надійною у бізнес-класі назвали Jaguar XF (53,0%). Клопіт у цих машинах власникам доставляють електрика, підвіска, гальма, двигун, вихлопна система, кондиціонер. Часто ремонт занадто складний і дорогий. Один із власників розповів, що йому навіть довелося замінити двигун автомобіля після пробігу 110 тисяч кілометрів.

Серед маленьких кросоверів найнадійнішим є скромний Suzuki Vitara , рейтинг 100%, жоден із власників не повідомив про поломки за останні 12 місяців. Його протилежністю можна назвати Mini Countryman випуску 2010-2017 рр., рейтинг 83%, часті поломки двигуна, електрики, кермового керування, підвіски, а також корозія кузова.

BMW X1 випуску з 2015 року і надалі лідирує у класі сімейних кросоверів, індекс 97,8%. Деякі власники поскаржилися на вихлопну систему та електрику.

Натомість у Range Rover Evoque 2011-2019рр. поломок - як із рогу достатку. Надійність цієї машини оцінили лише у 61,7%, тут ламається все – підвіска, коробка передач, зчеплення, кондиціонер, електрика, гальма, навігація, двигун, кермо тощо.

Найбільш довговічним середньорозмірним кросовером у What Car назвали Honda CR-V 2006-2012 рр. випуску, індекс надійності машини – 95,8%. Несправності цього автомобіля знаходять рідко, а якщо вони і виникають, то ремонт займає менше доби. Антиподом японської моделі є Land Rover Discovery Sport з рейтингом 59,3%, найбільше проблем у нього доставляють електрика та вихлопна система.

Рейтинг розкішних позашляховиків очолює Porsche Macan випуску з 2014 року, його надійність оцінили в 88,1%. Іноді можуть виникнути проблеми із коробкою передач/зчепленням або паливною системою. Land Rover Discovery 2004-2017 років. в цьому класі не дасть розслабитися - поломка може виникнути буквально в будь-якому місці, ремонт дуже дорогий.

Найкращим електромобілем визначили Nissan Leaf першого покоління (2011-2018 рр.), рейтинг – 100%. Найгіршим же електромобілем стала Tesla Model S випуску з 2014 року і далі – скаржаться на електрику, батарею, кузов, гальма, внутрішнє оздоблення.

Що стосується спорткарів, то найбільш надійною є Mazda MX-5 випуску з 2015 року (95,5%), найпроблемнішим – BMW 3-Sereis Coupe 2006-2013 (68,6%).