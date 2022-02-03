Український екіпаж отримав перемогу у ралі Monte-Carlo Classique

Цього року на ралі Monte-Carlo Classique вітчизняні поціновувачі ретро техніки святкували перемогу. Й те, що українці вперше приймали участь у таких перегонах, не завадило їм вдало фінішувати, повідомляє Обозреватель.

Про це розповів один з участників змагань Евген Кравс на своїй сторінці у Facebook. Організатори вручили Головний Кубок у класі автомобілів до 900 куб. см українському екіпажу №406 на автомобілі "ЗАЗ-965" з київського клубу КМАМК. Пілот – Сергій Малик, штурман – Геннадій ВІльгоцький.

Головний Кубок у класі автомобілів до 900 куб. см українському екіпажу №406 на автомобілі "ЗАЗ-965" з київського клубу КМАМК. Пілот – Сергій Малик, штурман – Геннадій ВІльгоцький. Джерело: facebook/Sergii Malyk

За попередніми даними друге місце у литовського екіпажу № 407 (Т. Віткевічюс, В. Толейкіс). "Бронзові" призери – український екіпаж № 408 (Павло Данченко, Ігор Левченко). Четверте місце та "Приз глядацьких симпатій" в неофіційному костюмованому конкурсі "Елеганції" у сімейного львівського екіпажу №410 (водій – Світлана Кравс, штурман – Євгеній Кравс). Вдало виступили українці в також у класі авто до 1200 куб. см – третьє місце завоював екіпаж на "Москвіч-408" (Юрій Бомбардьоров, Віктор Поваров).

Четверте місце та "Приз глядацьких симпатій" у конкурсі "Елеганції" у львівського екіпажу №410 (водій – Світлана Кравс, штурман – Євген Кравс). Джерело: facebook.com/evgeny.kraws.1

Rallye Monte-Carlo Classique проводиться лише в п’яте. Згідно з регламентом перегонив в змаганні можуть приймати участь серийні автомобілі, виготовлених з 1911 по 1965 рік. Це має буті автентична автівка без змін у конструкції. Це пояснюється тим, що екіпажи не повинні показати велику швидкість, їх головне завдання – проїхати трасу маршруту перегонів максимально точно до заданого часу. Тобто, це класичний приклад змагань на стабільність руху, які є досить розповсюдженими у світі ретро авто. До речі, такі змагання регулярно відбуваються в Україні у рамках фестивалю "Леополіс Гран Прі".

Кубки переможців, у тому числі нашого екіпажу під номером 406. Джерело: facebook.com/evgeny.kraws.1

Щоб уникнути плутанині пояснемо, що паралельно з Rallye Monte-Carlo Classique у Монако у ті ж самі дати проводилось ще один захід – Rallye Monte-Carlo Historique. В ньому беруть участь спеціально підготовлені автівки, що у минули роки змагалися у славетному Rallye Monte-Carlo. Регламент цих змагань передбачає наявність майже усіх атрибутів справжніх перегонів з однією відмінністю – машини не можуть бути виготовлені пізніше 31 грудня 1982 року.

Отже, перший вдалий крок у ретро змаганнях у Монако українські екіпажи вже зробили. Можливо у найближчі роки вони візьмуть участь у справжньому ретро-ралі Monte-Carlo Historique й завоюють нові призи.