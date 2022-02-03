Чотири смартфони Xiaomi отримали Android 12: список моделей

Користувачі чотирьох моделей смартфонів Xiaomi минулих років отримали можливість встановити Android 12. Йдеться, зокрема, про апарати Poco F1, Redmi Note 7 Pro, Xiaomi Mi 8 та Mi MIX 2S, повідомляє Российская газета.

Як пише XDA Developers, йдеться про складання Android 12 від команди Paranoid Android. Раніше вона оновила кілька інших не найновіших пристроїв, включаючи OnePlus 7 Pro, POCO X3 та Mi 10T.

Зазначається, що деякі функції Android 12 від Paranoid Android можуть працювати некоректно, оскільки перший випуск прошивки може бути "сирим" і містити помилки. Посилання на завантаження образів та докладні інструкції з оновлення наведено на сайті XDA Developers.