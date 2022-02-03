Джекі Чан взяв участь в естафеті олімпійського вогню

Зірка кіно Джекі Чан взяв участь у естафеті олімпійського вогню, що триває, в Китаї, повідомляє Российская газета.

Один з найвідоміших китайських акторів проніс факел головною пам'яткою країни - Великою китайською стіною, ставши тридцятим за рахунком учасником естафети.

Для 68-річного актора це вже другий досвід факелоносця, він також брав участь у естафеті у 2008 році. Актор зазначив, що для нього участь стала великою честю. Джекі Чан підкреслив, що завдяки Олімпіаді світ зможе більше дізнатися про культуру однієї з найдавніших цивілізацій.

Естафета олімпійського вогню проходить по 12 точках, більшість яких розташовані за межами "бульбашки", одна точка розташована там, де знаходяться учасники та гості Олімпійських ігор.

Естафета пройде через усі три олімпійські кластери і завершиться 4 лютого, коли вогонь прибуде на церемонію відкриття Ігор.