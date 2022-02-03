Джекі Чан взяв участь в естафеті олімпійського вогню

Джекі Чан взяв участь в естафеті олімпійського вогню
Фото: Zhang Xin/CHINASPORTS/VCGe

Зірка кіно Джекі Чан взяв участь у естафеті олімпійського вогню, що триває, в Китаї, повідомляє Российская газета.

Один з найвідоміших китайських акторів проніс факел головною пам'яткою країни - Великою китайською стіною, ставши тридцятим за рахунком учасником естафети.

Для 68-річного актора це вже другий досвід факелоносця, він також брав участь у естафеті у 2008 році. Актор зазначив, що для нього участь стала великою честю. Джекі Чан підкреслив, що завдяки Олімпіаді світ зможе більше дізнатися про культуру однієї з найдавніших цивілізацій.

hbkd3one04_big.jpg

Естафета олімпійського вогню проходить по 12 точках, більшість яких розташовані за межами "бульбашки", одна точка розташована там, де знаходяться учасники та гості Олімпійських ігор.

czpzflugy5_big.jpg

Естафета пройде через усі три олімпійські кластери і завершиться 4 лютого, коли вогонь прибуде на церемонію відкриття Ігор.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics