Китайська компанія визнала ШІ співробітником року

Китайська компанія у сфері нерухомості визнала працівником року штучний інтелект, а не живого співробітника, повідомляє Газета.ru.

Співробітниця на ім'я Цуй Сяопань працює в компанії Vanke Group збирачем боргів. До її обов'язків входить дзвонити клієнтам, які не виплатили кредит, і запитувати, коли вони погасять заборгованість. Проте за жіночим голосом ховається не людина, а штучний інтелект, пише Oddity Central.

Керівництво фірми зазначило, що ШІ у 2021 році вдалося перевершити своїх колег-людей, зібравши з неплатників 91,44 відсотка боргів.

«Завдяки алгоритмам вона швидко вивчила людські методи виявлення проблем у робочих процесах та продемонструвала свої навички», — розповів Ю Лян, голова ради директорів.

За 10 місяців роботи ШІ показав такі добрі результати, що випередив 140 тис. співробітників компанії та був названий працівником року. Однак багато користувачів мережі не погоджуються з таким рішенням. На їхню думку, живих людей слід цінувати більше.