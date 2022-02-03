Європа знайшла заміну російському газу

Японія висловила готовність організувати постачання газу до Європи у разі зростання конфлікту навколо України. Таку заяву зробив японський міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда, повідомляє Лента.Ру.

Крім того, додаткове постачання палива в ЄС пообіцяв Азербайджан — країна має намір вивести на повну потужність трубопровід, який постачає газ до Європи через Туреччину.

США та країни ЄС намагаються знайти заміну постачання газу з Росії, і на початку лютого розпочали переговори з великими азіатськими імпортерами, переконуючи їх забезпечити Європу паливом у надзвичайній ситуації. Американські та європейські компанії звернулися за допомогою до Японії, Південної Кореї, Індії та Китаю. Імовірно, Захід просить азіатські організації відправляти частину зрідженого природного газу (ЗПГ) за своїми довгостроковими контрактами в ЄС у разі збройного конфлікту в Україні.

"Ми хотіли б подумати, чи зможемо ми зробити свій внесок у міжнародне співтовариство" , - заявив Хагіуда, коментуючи повідомлення в ЗМІ про ці переговори.

Японія є світовим лідером із імпорту ЗПГ, проте експортом цього палива на даний момент не займається. Азербайджан, який теж пообіцяв допомогти Європі, вже транспортує газ до Європи трубопроводами Південного Газового Коридору (ЮГК). Пропускна спроможність останнього сегмента ПГК – газопроводу TAP – становить 10 мільярдів кубометрів на рік.

Однак, повністю замінити російський газ Європі буде дуже важко, стверджують аналітики, — частка російського палива в енергосистемі регіону занадто велика (близько 40 відсотків).

"У Європи немає альтернативи російському газу. Довелося б перенаправити половину ЗПГ, який споживає Азія, щоб замінити "Газпром" , - заявив старший аналітик BCS Global Markets Рон Сміт.

У такому разі по всій Азії почнеться масова нестача палива, і енергетична криза перекинеться на цей регіон.