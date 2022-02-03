Керівництво партії "Голос" підозрюють у розтраті держкоштів

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів керівництвом політичної партії "Голос" на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

Про це повідомила пресслужба﻿ Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що в ході проведення аналізу звітності партії працівники НАЗК виявили, що укладені керівництвом "Голосу" договори із надання послуг та виконання робіт низкою ФОПів мають ознаки фіктивності. Про що було складено відповідний акт, зазначається в повідомленні.

У межах кримінального провадження допитано низку свідків, зокрема, з-поміж нардепів.

Кримінальне провадження розслідується за статтями порушення порядку фінансування політичної партії та привласнення, розтрати майна в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 159-1 КК України).

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У самій партії назвали цю справу сфабрикованою, про це розповіла﻿ Кіра Рудик (голова "Голосу") після допиту в ДБР.

"Бюро відмовилось надавати нам документи, які би показали, на підставі чого ця справа відкрита. Це ще раз підтверджує, що справа сфабрикована, а в країні працює телефонне право і не працює правосуддя" , — заявила народна депутатка.

Наступний допит Рудик призначено на 10.02 на 9-00. Вона наполягає, що таким чином влада тисне на опозицію.