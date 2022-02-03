ВООЗ стурбована наслідками пандемії для онкохворих

Пандемія справила за останні два роки сильний негативний вплив на людей з онкозахворюваннями. Про це розповів на пресбрифінгу у четвер директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, повідомляє ТАСС.

"Завтра Всесвітній день боротьби з раком, і я хочу скористатися можливістю, щоб наголосити на катастрофічних наслідках, які пандемія справила за останні два роки на людей, хворих на рак. Вплив COVID-19 дійсно виходить далеко за рамки самої хвороби, — зазначив він. — У кожної четвертої людини в Європі та Центральній Азії протягом життя діагностують рак, це одна з основних причин захворюваності та смертності в Європейському регіоні ВООЗ, на яку припадає понад 20% усіх смертей. Озираючись назад: за останні два роки скринінг, діагностика та лікування раку безпрецедентно постраждали, оскільки служби охорони здоров'я намагалися відреагувати на COVID-19".

Він навів такі приклади: на ранніх стадіях пандемії в Бельгії діагноз інвазивних пухлин знизився на 44%, в Італії колоректальні скринінги скоротилися на 46% у період з 2019 по 2020 рік, в Іспанії кількість ракових захворювань, діагностованих у 2020 нижче, ніж очікувалося.

Останні опитування про безперервність основних медичних послуг під час пандемії COVID-19, проведені ВООЗ, вказують, що відсоток збоїв в останньому кварталі 2021 року у наданні онкологічної допомоги – скринінгу та лікуванні – становив у країнах, які подали звітність, 5-50%.

"Ситуація покращилася у порівнянні з першим кварталом минулого року, коли обслуговування було порушено більш ніж на 50% у 44% країн і на 5-50% в інших, але наслідки цього збою будуть відчуватися роками", - наголосив Клюге.

44% країн світу повідомили про збільшення кількості незавершених робіт зі скринінгу раку у другій половині 2021 року.

"Те, як пандемія затримує лікування раку і створює затримки в наданні послуг, є смертельно небезпечною взаємодією", - додав регіональний директор.

У ВООЗ нагадують, що працівники охорони здоров'я перевантажені та дуже втомилися.

"Але будь-який перепочинок, який дає широкий імунітет - завдяки вакцинації та у зв'язку з [розповсюдженням] менш важкого "омікрону" разом з наступаючим весняно-літнім сезоном, - має бути використана негайно, щоб дозволити працівникам охорони здоров'я повернутися до інших важливих функцій, щоб ліквідувати відставання з надання послуг з догляду в області хронічних захворювань У міру того, як ми просуваємося вперед, підтримка основних медичних послуг, включаючи послуги по всьому спектру онкологічної допомоги – від профілактики, раннього виявлення, діагностики та лікування до паліативної допомоги – має стати компонентом планування та реагування на надзвичайні ситуації", - сказав Клюге.

Він також підкреслив, що 30-40% випадків раку в Європі можна запобігти.