За ескізом да Вінчі створили сучасний дрон

Ідея "повітряного гвинта", придумана італійським генієм понад 500 років тому, виявилася життєздатною, повідомляє Корреспондент.

Команда інженерів з Університету Меріленда використала ескіз італійського художника та винахідника Леонардо да Вінчі для створення функціонального дрона.

Наголошується, що наприкінці 1480-х років да Вінчі намалював конструкцію одномісного вертольота, що приводиться в рух "повітряним гвинтом", однак не маючи потрібних матеріалів, так і не збудував і не випробував його.

Сучасний пристрій, що отримав назву Crimson Spin, є невеликим безпілотним квадрокоптером з крилами, натхненими конструкцією "повітряного гвинта" да Вінчі.

Сторінка рукопису Леонардо да Вінчі з описом проекта вертольоту

У дрона є чотири штопороподібні крила, зроблені з пластику, але замість того, щоб хтось вручну крутив (або качав) їх, як пропонував учений, крила приводяться в дію батареями та електродвигунами.

Остін Прете, який входить до команди інженерів проекту і створив Crimson Spin для отримання ступеня магістра, випробував пристрій та представив перше відео його польоту на конференції Transformative Vertical Flight.

Зазначається, що унікальна аеродинаміка Crimson Spin вирішує деякі проблеми, з якими зіштовхуються вертикальні злітно-посадкові апарати, оскільки вона виробляє менше потоку вниз і, ймовірно, буде видавати менше шуму, ніж звичайні пропелери.