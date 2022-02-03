У Міноборони розповіли про розробку ракетної програми

Міністерство оборони України разом зі Збройними силами України розробили ракетну програму на 10 років. Зараз вона перебуває на затвердженні в Раді нацбезпеки та оборони.﻿ Про це під час брифінгу заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє УНІАН.

"У нас є свої українські ППО. Звісно, вони не ідеальні, для цього вже розроблена і на затвердженні в РНБО перебуває ракетна програма на 10 років. Вона розроблена Міністерством оборони разом зі Збройними силами, передбачає орієнтовно фінансування на 10 років - 250 млрд гривень" , - повідомив міністр оборони.

Також Резніков відповів на запитання про закупівлю ізраїльських систем протиповітряної оборони "Залізний купол".

"Ми спілкуємось з усіма країнами, які мають сучасне обладнання. В Ізраїля, наприклад, система "Залізний купол", вона захищає міста Ізраїлю від повільних ракет, які летять повільно на маленьку відстань і зроблені в гаражах сусідніх територій, з якими вони воюють. Але це не вирішення питання для захисту наших стратегічних об’єктів, таких як атомна електростанція або аеродром чи щось інше" , - сказав міністр.

Як повідомлялося раніше, 28 січня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін повідомив, що українська ракетна програма перебуває на стадії погодження.

"Наразі ракетна програма перебуває на стадії погодження, там передбачено замовлення, зокрема, на КБ "Південний" і "Південмаш" , - поінформував Рябікін.

Що таке "Залізний купол"

Система Iron Dome ("Залізний купол"), створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. За даними військових, система Iron Dome збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.