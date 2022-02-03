Нафта подешевшала

Котирування нафти прискорили падіння та втрачають вдень у четвер вже близько 1,5%. Учасники ринку оцінюють здатність країн ОПЕК+ виконати обіцянку зі збільшення видобутку, у своїй аналітики сумніваються, що це члени організації зможуть досягти цільових показників виробництва, повідомляє Интерфакс.

До 13:26 за київським часом квітневі ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $1,27 (1,42%), до $88,2 за барель. Березневі ф'ючерси на WTI цього часу дешевшали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $1,35 (1,53%), до $86,91 за барель.

Міністри країн ОПЕК+ проголосували за збереження плану з нарощування нафтовидобутку у березні на 400 тис. барелів на добу, йдеться у прес-релізі ОПЕК. Наступну зустріч міністрів широкої коаліції призначено на 2 березня.

Учасники засідання ОПЕК+ наголосили на важливості повного виконання угоди та прихильності до механізму компенсації раніше не скороченого видобутку з урахуванням продовження терміну компенсацій до кінця червня 2022 року.

Міненерго США 2 лютого повідомило, що комерційні запаси нафти в країні минулого тижня зменшилися на 1,05 млн барелів - до 415,14 млн барелів. Товарні резерви бензину зросли на 2,12 млн барелів і склали 250,04 млн барелів. Комерційні запаси дистилятів зменшилися на 2,41 млн барелів, до 122,74 млн барелів.

Експерти, опитані агентством Bloomberg, очікували зростання запасів нафти на 1,8 млн барелів, збільшення запасів бензину на 2 млн барелів і падіння запасів дистилятів на 1,5 млн барелів.