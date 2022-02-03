Нейросеть навчилася писати програмний код не гірше за людину
Система штучного інтелекту AlphaCode здатна створювати програмний код лише на рівні середньої людини. Це з'ясувалося під час тестування, яке провела компанія DeepMind, повідомляє Российская газета.
У конкурсі, що проходив на платформі Codeforces, штучний інтелект AlphaCode продемонстрував свої здібності до критичного мислення, знання логіки, алгоритмів, а також розуміння природної мови, йдеться у прес-релізі DeepMind. Організатори наголосили, що система "пише комп'ютерні програми на конкурентоспроможному рівні".
"Можу з упевненістю сказати, що результати AlphaCode перевершили мої очікування. Я був налаштований скептично, тому що навіть у простих задачах змагання часто потрібно не тільки реалізувати алгоритм, але і (і це найскладніше) його придумати", - заявив засновник Codeforces Майк Мірзаянов.
AlphaCode проходив "навчання" на загальнодоступному коді з GitHub. В результаті штучний інтелект навчився самостійно знаходити рішення для поставлених перед ним завдань і зміг увійти до 54% найкращих учасників (усі учасники, крім AlphaCode, були реальними людьми).