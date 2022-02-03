Нова пошта змінила тарифи на деякі види доставки
"Нова Пошта" знизила ціну доплати за кожне додаткове місце в одній накладній на 20 гривень, повідомляє УНІАН.
У прес-релізі компанії зазначається, що з 1 лютого 2022 року доплата для відправлень до 2 кг становитиме 10 грн замість 30 грн, для відправлень до 10 кг - 30 грн замість 50 грн, для відправлень до 30 кг - 70 грн.
"З нового року компанія змінила підхід до тарифікації на кожне додаткове місце в одній накладній. Згідно з оновленням, оцінюється кожна посилка за окремим тарифом: відправлення, що має максимальну вагу – за базовим, решта – за зниженим. Таке рішення було прийнято, щоб клієнти могли об'єднувати свої посилки групуванням в коробки більшого розміру або палети для оптимізації витрат на доставку. Однак зворотний зв'язок, отриманий від клієнтів, показав, що не в усіх випадках є така можливість через індивідуальність бізнес-процесів. Йдучи назустріч клієнтам, "Нова пошта" прийняла рішення про зниження тарифу на додаткове місце в накладній", - йдеться у прес-релізі.