Нова пошта змінила тарифи на деякі види доставки

"Нова Пошта" знизила ціну доплати за кожне додаткове місце в одній накладній на 20 гривень, повідомляє УНІАН.

У прес-релізі компанії зазначається, що з 1 лютого 2022 року доплата для відправлень до 2 кг становитиме 10 грн замість 30 грн, для відправлень до 10 кг - 30 грн замість 50 грн, для відправлень до 30 кг - 70 грн.