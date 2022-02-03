Валютний ринок четверга: хід торгів

На міжбанківському валютному ринку в четвер покупці і продавці, схоже, досягли тимчасового консенсусу. Торгівля упродовж першої половини сесії проходила у вузькому діапазоні 28,26-28,30 гривень.

Усі спроби продавців зіграти на підвищення, як і спроби покупців досягти нижчих цін, успіху не мали. Національний банк другий день не бере участі в роботі міжбанку, обмежуючись пильним наглядом за тим, що відбувається.

Спокійна ситуація зберігається і на готівковому валютному ринку . Вранці столичні оптові обмінники розпочали продаж готівкового «американця» по 28,25-28,27 гривень. Потім на короткий час долар подешевшав до 28,22-28,24 гривні, а до обіду – знову повернувся до ранкових цін. Складається враження, що цінники сьогодні цілий день не змінюються, хоча це не зовсім так. Попит на готівкову валюту впав, повідомили порталу «Курс України» представники великої мережі київських обмінних пунктів.

Євро на FOREX коригується після трьох днів бурхливого зростання. На обід він опустився до 1,1275 долара, але на момент написання статті знову пішов вгору після публікації рішення Банку Англії про збільшення процентної ставки з 0,25 до 0,50%. Готівковий євро в першій половині дня подешевшав на 5 копійок: вранці його продавали по 31,95 гривень, а на обід цінник опустили до 31,90-31,92 гривень.

Російський рубль у четвер продовжує здійснювати різкі коливання синхронно з іншими світовими валютами, то падаючи, то знову коригуючись вгору до американського долара. До 12 години дня він опустився до 76,80 руб/$, а на момент написання статті знову повернувся на позначку 76,30 руб/$. Готівковий рубль у столиці продовжують продавати по 3,68-3,69 гривні за 10 рублів. Тут нічого не змінюється вже четвертий день.