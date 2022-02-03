В Україну прибув сьомий борт із військовою допомогою від США

В аеропорту Бориспіль приземлився сьомий літак, який доставив в Україну військову допомогу від США.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков на своїй сторінці у Facebook.

"Цього разу - 85 тонн бойових боєприпасів для гранатометів. Це чудова новина, але найголовніше - це ще не кінець. Далі буде", - підкреслив Рєзніков.

Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Міністр наголосив, що на сьогодні загальна вага амуніції, переданої Україні Сполученими Штатами Америки, починаючи з 22 січня 2022 року, становить близько 600 тонн. Також Рєзніков подякував США за підтримку.