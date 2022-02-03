В Абу-Дабі виявили великі запаси газу

Національна нафтова компанія Абу-Дабі (ADNOC) оголосила про виявлення запасів газу на шельфі Абу-Дабі, які попередньо оцінювали в 1,5-2 трильйони стандартних кубічних футів, повідомляє Прайм.

"Національна нафтова компанія Абу-Дабі (ADNOC) сьогодні оголосила про відкриття запасів природного газу на шельфі емірату Абу-Дабі", - йдеться у прес-релізі компанії.

Проміжні результати першої розвідувальної свердловини в блоці 2, оператором якого є італійська Eni, вказують на те, що запаси можуть становити 1,5-2 трильйони стандартних кубічних футів, зазначає компанія.

ADNOC видобуває більшу частину нафти в ОАЕ і має 6% світових запасів нафти.

Eni працює в Абу-Дабі з 2018 року. У 2019 році Eni та PTTEP отримали право на розвідку морських родовищ шельфових блоків 1 та 2. У блоці 2 частка у 70% належить Eni, решта 30% – PTTEP.