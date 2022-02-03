У Сирії знищено ватажка ІДІЛ – Байден

Американські військові провели контртерористичну операцію на північному заході Сирії та знищили одного з ватажків ІД Абу Ібрагіма аль-Хашімі. Про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена, поширеній у четвер Білим домом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Минулої ночі за моєю вказівкою збройні сили США провели контртерористичну операцію на північному заході Сирії, щоб захистити американський народ і наших союзників і зробити мир безпечнішим", - йдеться у ньому.

У заяві зазначається, що під час операції було знищено одного з ватажків угруповання Абу Ібрагім аль-Хашімі аль-Курайшіт. Жоден з американських військових під час операції не постраждав.

Байден пообіцяв виступити з промовою на цю тему пізніше у четвер.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що американський спецназ провів найсерйознішу за останні роки спецоперацію проти екстремістів у сирійському Ідлібі. Надходили повідомлення, що серед загиблих під час операції є і мирні жителі.