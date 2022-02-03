Деолігархізація в Україні націлена на встановлення контролю над телеканалами – TIME

Політика української влади щодо так званої "деоліграхізації" насправді націлена на багатьох політичних опонентів та їх телевізійні канали.﻿ Про це йдеться в статті видання TIME, повідомляє Обозреватель.

"Стратегія, яку уряд називає "деолігархізацією", націлена на багатьох внутрішніх противників Зеленського і, зокрема, на їхні телеканали" , - йдеться у статті.

Зазначається, що західні країни, зокрема в США, уникають критики подібних репресій, не бажаючи "мікрокерувати" тим, що робить Україна. Лише одного разу США, за твердженням авторів статті, публічно "підбадьорили" українську владу після санкцій щодо Віктора Медведчука.

"Коли уряд Зеленського вирішив переслідувати Медведчука, США вітали це як частину боротьби України за "протидію згубному впливу Росії", сказав високопосадовець. Методи, що використовуються в цій боротьбі, були новими та суперечливими. Замість того, щоб діяти через систему правосуддя, Зеленський запровадив санкції проти українських магнатів та політиків, указом заморозивши їхні активи" , - йдеться у статті.

Нагадаємо, закон про деолігархізацію був затверджений Верховною радою у вересні 2021 року, а підписаний і набув чинності у листопаді.

Закон побічно забороняє особам із певним рівнем доходів володіти засобами масової інформації. В іншому випадку, такі особи будуть включені до реєстру олігархів та їхні права будуть обмежені.

Правомочність цього закону розглядає Венеціанська комісія. Західні дипломати попередили, що закон призведе до обмеження свободи слова в Україні.