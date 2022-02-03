В Африці виявили "Омікрон"-невидимку

У п'яти країнах Африки виявили підвид штаму "Омікрон", який складно виявити. У нього відсутні деякі критерії, характерні для цього варіанту коронавірусу.﻿ Про це заявила Ніксі Гумеде-Молетсі, співробітниця підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Африці, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

За її словами, на Африканському континенті циркулюють три підвиди штаму "Омікрон" - Ва.1, Ва.2 і Ва.3. Перший з них фіксується найчастіше.

"Інший підвид "Омікрона" Ва.2, відомий як "стелс", виявлений в п'яти африканських країнах - в Ботсвані, Кенії, Малаві, Сенегалі і ПАР" , - сказала представник ВООЗ.

Вона додала, що ситуація з підвидом Ва.2 викликає у ВООЗ побоювання. Оскільки лабораторні тести не завжди можуть розпізнати "Стелс-Омікрон". У нього часто відсутні деякі критерії, характерні для цього штаму коронавірусу.