Мороз та без суттєвих опадів: погода 4 лютого

Мороз та без суттєвих опадів: погода 4 лютого

По всій території України прогнозується морозна погода﻿ з нічною температурою повітря до -9°С. Можлива ожеледиця.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook﻿.

    У п'ятницю, 4 лютого, очікується сніг - на Заході України та невеликий дощ - на півдні Криму. На решті території країни суттєві опади не прогнозуються.

    Найближчої ночі очікується -3-9°С, у східних областях та в Криму 0-3°С. Вдень 4 лютого у північних та центральних регіонах -2-7°С, у південній, східній та західній частинах близько нуля.

    У ніч на суботу в більшості областей України передбачається -4-10°С, на крайній півночі до -12°С, на Заході 0-2°С.

    У Києві завтра, 4 лютого, очікується морозна погода з нічною температурою повітря до -7°С, денною до -3°С. Без опадів.

    Також ДСНС попереджає про ожеледицю.

    "4 лютого на дорогах країни, крім півдня, в Київській області та м. Києві ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
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