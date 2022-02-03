Мороз та без суттєвих опадів: погода 4 лютого

По всій території України прогнозується морозна погода﻿ з нічною температурою повітря до -9°С. Можлива ожеледиця.

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Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook﻿.

У п'ятницю, 4 лютого, очікується сніг - на Заході України та невеликий дощ - на півдні Криму. На решті території країни суттєві опади не прогнозуються.

Найближчої ночі очікується -3-9°С, у східних областях та в Криму 0-3°С. Вдень 4 лютого у північних та центральних регіонах -2-7°С, у південній, східній та західній частинах близько нуля.

У ніч на суботу в більшості областей України передбачається -4-10°С, на крайній півночі до -12°С, на Заході 0-2°С.

У Києві завтра, 4 лютого, очікується морозна погода з нічною температурою повітря до -7°С, денною до -3°С. Без опадів.

Також ДСНС попереджає про ожеледицю.