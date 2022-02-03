Chevrolet Spark перестануть продавати у США, але не в Україні

Найменший хетчбек виявися непотрібним у США, повідомляє 24 Канал.

Хетчбек А-класу Chevrolet Spark почав не вписуватись у модельний ряд Chevrolet у США, в якого залишились лише позашляховики, пікапи та електромобілі. Тому 2022 рік стане останнім, коли його продаватимуть.

Востаннє автомобіль, який бере свій початок від Daewoo Matiz, оновлювався у 1998 році. В Україні продається попереднє покоління Chevrolet Spark, вироблене в Узбекистані. Для США його робили на колишньому заводі Daewoo у Південній Кореї.

Виробництво 2022 модельного року повністю зупиниться в серпні. Лінійка Chevrolet для ринку США тепер складається здебільшого з позашляховиків і вантажівок, звідси і передбачувана загибель Spark.

На цю мить вартість Spark з бензиновим двигуном у США становить 13 600 доларів. Доступний лише з чотирициліндровим двигуном об’ємом 1,4 літра, Spark для ринку США розвиває 98 кінських сил. Клієнтам пропонують два варіанти трансмісії (п’ятиступінчаста механічна чи CVT), а також варіант псевдокросовера ACTIV. Найдоступніший серійній Chevrolet раніше також пропонувалася з електричним двигуном, але він" не пішов".