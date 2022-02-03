Протасевич вирішив засудити Ryanair

Колишній опозиційний білоруський журналіст та засновник опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич має намір подати позов до суду проти ірландської авіакомпанії Ryanair, повідомляє Ділова столиця.

Про це Протасевич сказав у своєму відеозверненні.

"Я планую подати позов до авіакомпанії Ryanair. І також я закликаю подати подібний позов усіх пасажирів, які перебували на борту. Подробиць поки що не буде, тому що над позовом працює команда юристів" , — сказав він.

За його словами, повідомлення про мінування літака Ryanair, на якому він повертався до Литви, надійшло від опозиціонерів Франака Вячорки, Яна Рудика, Данила Богдановича та хакерської групи "Кіберпартизани".

Протасевич розповів, що у штабі лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської обговорювалася необхідність запровадження нових санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. І його затримання у Мінську мало стати приводом. Журналіст стверджує, що опозиціонери нібито використовували авіакомпанію як політичний інструмент.

Як повідомляла "ДС", Мінському аеропорту було затримано засновника опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta, головного редактора ресурсу "Білорусь головного мозку" Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу — громадянку РФ.

Затримання Протасевича спричинило різку реакцію у світі. Низка країн, включаючи Україну, після цього заборонили білоруським літакам використовувати свій повітряний простір.

Згодом провладні ресурси у Білорусі опублікували відео, де Протасевич дав свідчення за фактом організації масових заворушень. Дівчина Протасевича Софія Сапега також дала свідчення проти себе та визнала свою "провину". Президент США Джо Байден назвав це відео "ганебним" та заявив, що журналіст дав свідчення під тиском.

Нагадаємо, Роман Протасевич вийшов з-під домашнього арешту та заявив, що працюватиме на провладну організацію "Системний правозахист", яка підтримує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.