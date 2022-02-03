Гороскоп на 4 лютого: що приготували зірки для всіх знаків Зодіаку

Астрологи спрогнозували, яким буде 4 лютого. Очікується досить напружений та конфліктний день. Головне – не перегинати палицю, і непотрібних суперечок можна буде уникнути. Також, за прогнозом зірок, день абсолютно не підходить для нових любовних захоплень. Кращим рішенням для всіх буде провести час із близькими людьми, повідомляє УНІАН.

Овен

Овни 4 лютого будуть особливо проникливими. У цей день від них ніщо не приховаєш, так що краще не ризикувати навіть намагатися це зробити. Представникам же знака зірки радять стримуватися із передчасними висновками та прийняттям необдуманих рішень.

Тілець

Тільцям зірки кажуть, що пора відпочити й прислухатися до внутрішнього голосу та до свого серця. Очам і логіці цього дня краще не вірити.

Близнюки

Близнюки з головою поринуть у справи настільки, що оточенню складно буде їх відволікти, але при цьому легко спровокувати на конфлікт.

Рак

У Раків 4 лютого з'явиться шанс стати душею компанії скрізь і всюди. Люди цього дня особливо розташовані слухати його і підтримувати. Та й самі Раки будуть сповна відповідати тим же. Зірки гороскопу радять не боятися й проявляти ініціативу у спілкуванні.

Лев

Левам дуже важливо цього дня стримати свій натиск і ні в якому разі не нариватися на конфлікт. Зірки радять перечекати, поки вщухне буря, і тверезо оцінювати ситуацію.

Діва

Діви 4 лютого будуть налаштовані поборотися за справедливість, причому у глобальному масштабі. Все їх буде дратувати та ображати. Так що, найкраще провести цей день у максимально спокійному оточенні.

Терези

Терези цього дня будуть готові прийти на допомогу кожному нужденному. Але при цьому вони не упустять можливості нещадно висловити все, що з цього приводу думають.

Скорпіон

Скорпіони 4 лютого будуть сповнені енергії та рішучості діяти. Настрій на організаторську хвилю не залишить аж до пізнього вечора. Зірки радять наважитися – все вийде.

Стрілець

Стрільці повністю поринуть у домашні справи та турботи. День прекрасно підійде для позбавлення від давно накопичених проблем. Але, щоб був результат і вистачило часу, доведеться чітко розставити пріоритети.

Козоріг

Козероги 4 лютого можуть здатися занудами та стати мішенями для насмішок. Їх не буде залишати бажання висловитися з того чи іншого приводу. Зірки радять намагатися стримуватися.

Водолій

Водоліям 4 лютого варто зайнятися своїми фінансовими питаннями. Зірки особливо благоволять вирішенню проблем у зазначеній сфері. Будь-яке фінансове питання цього дня можна вирішити, приклавши мінімально необхідне для цього зусилля.

Риб

Риби цього дня зіткнуться з масовою недовірою оточення. Їм потрібно бути готовими до того, щоб раз по раз доводити свою правоту, переконувати у вірності будь-яких своїх слів.