Обвал російського фондового ринку триває: акції "Газпрому" падають

Сьогодні, 3 лютого 2022 року, спостерігається падіння акцій найбільших російських компаній, повідомляє УНІАН.

Падіння індексу відбувається на тлі загострення відносин з Росією і ризиків вторгнення російських військ в Україну.

Станом на 15:36 за Києвом акції російського "Газпрому" впали на 1,5%. Також зафіксовано падіння акцій таких великих компаній як "Сбер", "ВТБ ао", "Лукойл", "Алроса ао"

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Що таке індекс МосБіржі:

Індекс Мосбіржі 10 являє собою композитний ціновий рівноважений Індекс 10 найбільш ліквідних акцій фондового ринку Московської біржі. Індекс розраховується як середня арифметична зміна цін акцій, включених до бази розрахунку.

Індекс Мосбіржі та індекс РТС - цінові, Зважені за ринковою капіталізацією (free-float) композитні індекси російського фондового ринку, що включають найбільш ліквідні акції найбільших і динамічно розвиваються російських емітентів, види економічної діяльності яких відносяться до основних секторів економіки.