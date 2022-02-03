На Закарпатті залізничники косили сніг

У Мережі з'явилося незвичне відео. На ньому можна побачити, як співробітники "Укразалізниці" нібито косять траву у сніжну погоду, повідомляє Сьогодні.

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Кілька залізничників справді вийшли до колій з газонокосарками та у відповідних масках, вони весело посміхаються та махають на камеру.