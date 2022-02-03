На Закарпатті залізничники косили сніг
У Мережі з'явилося незвичне відео. На ньому можна побачити, як співробітники "Укразалізниці" нібито косять траву у сніжну погоду, повідомляє Сьогодні.
Кілька залізничників справді вийшли до колій з газонокосарками та у відповідних масках, вони весело посміхаються та махають на камеру.
"На Закарпатті залізничники вийшли косити траву в снігову погоду. Чоловіки стоять по коліна в снігу біля залізничних колій і радісно махають людям, що проїжджають. Ти не ти, коли потрібно виконати план", – йдеться у підписі до відео.