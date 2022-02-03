Естонія заблокувала транзит нафтопродуктів з Білорусі

Уряд Естонії у четвер, 3 лютого, ухвалив рішення про зупинення транзиту білоруських нафтопродуктів територією країни, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила прем'єр-міністр Кая Каллас.

"Ми вирішили запровадити додаткові санкції проти Білорусі, призупинивши транзит вугільної нафти під митним кодом 2707 через Естонію" , — сказала вона.

"Метою санкцій є тиск на білоруський режим і, побічно, на Росію, щоб вони змінили свою поведінку" , — зазначила Каллас, наголосивши, що зовнішня політика Естонії завжди була заснована на цінностях і залишиться такою і надалі.

З ініціативою запровадження додаткових санкцій щодо білоруської продукції виступило Міністерство фінансів.

Європейські санкції, що діють нині, не поширюються на вироблену в Білорусі продукцію з кам'яновугільної смоли та її транзит.