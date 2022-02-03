Естонія заблокувала транзит нафтопродуктів з Білорусі
Уряд Естонії у четвер, 3 лютого, ухвалив рішення про зупинення транзиту білоруських нафтопродуктів територією країни, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявила прем'єр-міністр Кая Каллас.
"Ми вирішили запровадити додаткові санкції проти Білорусі, призупинивши транзит вугільної нафти під митним кодом 2707 через Естонію", — сказала вона.
"Метою санкцій є тиск на білоруський режим і, побічно, на Росію, щоб вони змінили свою поведінку", — зазначила Каллас, наголосивши, що зовнішня політика Естонії завжди була заснована на цінностях і залишиться такою і надалі.
З ініціативою запровадження додаткових санкцій щодо білоруської продукції виступило Міністерство фінансів.
Європейські санкції, що діють нині, не поширюються на вироблену в Білорусі продукцію з кам'яновугільної смоли та її транзит.