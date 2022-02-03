Ердоган підтвердив пропозицію провести в Туреччині переговори України та РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував свою країну як майданчик для проведення українсько-російських переговорів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я схвально сприймаю меседжі українських високопоставлених осіб, насамперед пана президента, що містять здоровий глузд і ставлять діалог на перше місце... На сьогоднішніх переговорах я ще раз наголосив, що ми з задоволенням приймемо в Туреччині саміт на рівні лідерів або переговори на технічному рівні", - сказав Ердоган у спільній із президентом України Володимиром Зеленським заяві для ЗМІ за підсумками зустрічі в Києві в четвер.

За його словами, Туреччина керується логікою "думати, як знизити градус, замість того, щоб роздмухувати пожежу", й готова робити все можливе, щоб "завершилася криза двох сусідніх через море дружніх країн".

Ердоган також зазначив, що турецька сторона надає великого значення діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні в точці контролю на Донбасі.