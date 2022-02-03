Валютний ринок четверга: підсумки дня

У четвер падіння котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку сповільнилося. Національний банк – не до чого.

За інформацією порталу «Курс України» , сьогодні на ринок з великими покупками валюти вийшли одразу два державні банки – «Укргазбанк» та «Укрексімбанк». Обидва «госи» діяли на користь свого найбільшого клієнта – НАК «Нафтогаз України». Лише тому зниження котирувань сповільнилося. Водночас на брак пропозиції валюти сьогодні поскаржитися не можна було: експортери, готуючись до сплати податків, заздалегідь почали продавати валюту, побоюючись сильного падіння ціни на долар.

Національний банк другий день не з'являється над ринком. Нагадаємо, востаннє регулятор проводив інтервенцію 1 лютого; тоді було куплено 30 млн. доларів за ціною 28,29 гривень. Поточну ситуацію на міжбанку в приміщенні на Інститутській,9 оцінюють як спокійну і потреби у втручанні у торги не бачать.

Хід торгів

Стартові котирування – 28,27/28,34 (купівля/продаж).

Торги четверга відкрилися вужче, ніж у середу: спред на відкритті склав 7 копійок (проти 10 напередодні). Вже о 9:05 пройшла перша угода на суму 0,5 млн. доларів за ціною 28,30 гривень. Незважаючи на те, що на початку торгів кількість заявок на покупку в кілька разів перевищувала кількість заявок на продаж, качнути курс догори продавцям не вдалося. Практично відразу торгівля пішла нижче рівня 28,30 і всю сесію угоди йшли у вузькому діапазоні 28,25-28,295 гривень. Після обіду створилися передумови для сильнішого зниження, але вихід одразу двох «держбанків» із покупками дав можливість продавцям не влаштовувати «розпродаж за низькими цінами».

Котирування закриття торгів на 16:00 – 28,25/28,258 (купівля/продаж). Остання угода пройшла за ціною 28,25 гривні.

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg на 16:00 сьогодні зріс на 82,4 млн. порівняно з середовищем і склав 246,1 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,2705 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,2705 гривень. Офіційний курс долара на 4 лютого встановлено на позначці 28,2701 гривні за долар, зниження на 11,75 копійок.

встановлено на позначці 28,2701 гривні за долар, зниження на 11,75 копійок. Офіційний курс євро на 4 лютого встановлено на позначці 31,9198 гривень за євро, зниження на 22,21 копійки.

Готівковий долар у столиці сьогодні продавали у діапазоні 28,22-28,27 гривень. Коливання цінника, на відміну попередніх днів, були вкрай незначними. Попит на готівкову валюту суттєво впав: українці починають заспокоюватися і вже не прагнуть всієї гривні перевести у валюту.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 18:00 – 1,1390 долара. Сьогодні євро різко виріс після початку прес-конференції президента Європейського центробанку Крістін Лагард, на якій вона висловила стурбованість високою інфляцією у Єврозоні. Така заява може означати, що ЄЦБ за ФРС і Банком Англії незабаром також почне підвищувати відсоткову ставку. Готівковий євро відразу відреагував на цю новину зростанням цінника з ранкових 31,93-31,95 до 32,05 гривень.

Російський рубль протягом дня здійснював різкі рухи між рівнями 76,20 та 76,80 руб/$. Станом на 17:00 він затиснутий у вузькому діапазоні 76,20-76,40 руб/$. Готівковий рубль , як і вчора, продавали по 3,67-3,69 гривень за 10 рублів.