Який стрес переживали українці у 2021 році: дослідження

За останні 2 роки українці майже вдвічі частіше переживали смерть близьких, ніж до пандемії. Рівень стресу значно зріс, повідомляє 24 Канал.

Про це свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології.

Рекорд десятиліття

Якщо до 2020 року цей показник не перевищував 9%, то у 2020 він склав 17%, а у 2021 – 19%. Про це свідчить соціологічне опитування, яке провели у Київському міжнародному інституті соціології.

"За останні два роки пандемія COVID-19 суттєво вплинула на життя українців і певною мірою виснажила громадян: у 2020-2021 році відбулося значне зростання кількості тих, хто пережив важку хворобу або смерть близьких, втратив роботу," , – пояснили автори дослідження.

Загалом торік 69% опитаних українців пережили якусь стресову ситуацію – це рекорд за останнє десятиліття. Зросла також частка тих, хто пережив власну важку хворобу чи операцію.

Увага! Цей показник складає 18% у 2021 році, порівняно з 15% у 2020.

Водночас за останні роки значно менше людей відчували свою безпорадність чи втрачали віру у власні сили, порівняно з 2013 – 2018 роками.

Найчастіше в 2021 році українці переживали:

смерть близьких (19%);

власну важку хворобу чи операцію (18%);

важку хворобу близьких (16%);

втрату роботи, вимушене безробіття (11%);

втрату віри в людей (10%).

Ще 14% опитаних переживали інші стресові ситуації, яких немає у цьому списку.

Стресові ситуації, які переживали українці в 2021 році / Інфографіка КМІС

Чи впливав вік респондентів на рівень стресу

Показники стресу у різних людей відрізнялися в залежності від віку, статі, місця проживання та фінансового становища.

Серед людей віком 50+ більше тих, хто протягом минулого року пережили власну важку хворобу чи операцію (від 21% до 33%), порівняно з людьми до 50 років (8-13%).

Натомість серед старших респондентів традиційно менше частка тих, хто втратив роботу і залишився безробітним.

Водночас втрату віри в людей частіше переживали наймолодші респонденти, ніж найстарші (15% проти 5-7%).

Загалом, українці віком 18 – 39 років переживали менше стресів, ніж люди, старші 70 років (61 – 64% проти 75%).

Гендерне співвідношення

У 2021 році жінки частіше переживали стресові ситуації. Серед чоловіків принаймні одну стресову ситуацію пережили 63% опитаних, а серед жінок – 73%.

Жінки також на 4% частіше переживали важку хворобу близьких, на 7% – смерть близьких, а також на 9% – власну важку хворобу чи операцію.

Крім цього, жінки дещо частіше за чоловіків відчували власну безпорадність – 9% і 6% відповідно.

Залежно від місця проживання

Стреси також частіше траплялись у сільського населення.

Зокрема, серед жителів міст про стреси повідомили 67% опитаних, а серед жителів сіл – 73%.

Причому люди, які живуть у селі, частіше переживали хворобу чи операцію, а також відчували власну безпорадність.

Фінансова захищеність

Соціологи також виявили, що респонденти з високим рівнем фінансового становища мають загалом найменший рівень стресів. Серед них тільки 53% пережили який-небудь стрес.

Водночас серед респондентів із дуже низьким, низьким чи середнім достатком стрес переживали 71 – 78%.

Увага! Лише 29% опитаних не переживали жодної стресової ситуації протягом 2021 року, що значно менше порівняно з 2019 роком до пандемії (49%).