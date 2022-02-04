Новий бюджетний iPhone SE здивує ціною: що відомо

До випуску iPhone SE (2022) залишається ще кілька місяців, проте інформація про новий бюджетник від Apple з'являється мало не щотижня, повідомляє УНІАН.

Ми вже знаємо, що зовні він буде точною копією випущеного два роки тому iPhone SE (2020), тобто нагадувати iPhone 8. Відмінною рисою новинки буде підтримка 5G і більш швидкий чіп, який використовується в останніх айфонах.

Втім, головним козирем пристрою стане його вартість. Як пише портал 91mobiles, його базова версія буде оцінена в 300 доларів, що автоматично робить його найдоступнішим айфоном в історії. Для порівняння, актуальна модель iPhone SE на старті продажів коштувала $400.

Щоправда, варто врахувати, що Apple може оснастити таку модель мізерним обсягом пам'яті, а варіанти з адекватним обсягом продавати вже за традиційною ціною – $400 і вище, але навіть за такого розкладу малоймовірно, що iPhone SE 2022 в стартовій версії отримає менше ніж 64 ГБ (а саме стільки має в мінімальній конфігурації актуальна "SE-шка").

Очікується, що Apple проведе свою першу презентацію нових продуктів у 2022 році в березні або квітні. Окрім iPhone SE 3-го покоління, на весняному заході буде анонсовано новий iMac з 27-дюймовим дисплеєм, Mac mini з чіпами M1 Pro і M1 Max, а також нові планшети.

А вже на традиційній вересневій презентації покажуть нові флагманські айфони і навушники AirPods Pro 2-гопокоління, які отримають новий дизайн без ніжок, а також кілька датчиків руху для відстеження фітнесу. Там же покажуть 14-дюймовий MacBook Pro та нові смарт-годинники.