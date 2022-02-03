США пригрозили Білорусі наслідками за сприяння агресії Росії

Помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід провела телефонну розмову з Міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм. В ході бесіди вони обговорили нарощування російських військ в Білорусі, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це йдеться в Twitter Бюро Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії.

(3/4) Assistant Secretary Donfried also emphasized that Belarus would face commensurate consequences as Russia if it were part of a plan to further invade Ukraine. — DoS Europe and Eurasia (@StateEUR) February 3, 2022

Донфрід висловила стурбованість з приводу плану введення 30 тисяч російських військовослужбовців до Білорусі для проведення військових навчань, особливо з урахуванням того, що понад 100 тисяч військовослужбовців вже розміщені на кордоні Росії з Україною.

При цьому вона підкреслила, що Білорусь зіткнеться з відповідними наслідками, як і Росія, якщо вона буде частиною плану подальшого вторгнення в Україну.