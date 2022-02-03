Нафтові термінали європейських портів зазнали кібератаки

Великі нафтові термінали в декількох портах Європи зазнали кібератаки 28 січня. Напад хакерів призвів до затримок розвантаження танкерів, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

За даними видання France24 масштабній кібератаці піддалися порти Бельгії, Німеччини та Нідерландів. Злом почався кілька днів тому і порушив роботу нафтових терміналів. В результаті танкерам доводиться довше чекати, перш ніж їх розвантажать, а будь-які тривалі затримки негативно позначаються на цінах на енергоносії.

Правоохоронці Бельгії, Німеччини та Нідерландів почали розслідування інциденту. Свою підтримку владі цих країн запропонувало поліцейське агентство Європолу.