Засідання комісії із обрання керівника САП знову не відбулося

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не змогла провести результативне засідання в четвер через відсутність кворуму, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Через відсутність кворуму ми не відкриваємо засідання конкурсної комісії", - сказала голова комісії Катерина Коваль.

Вона повідомила, що комісія досі не отримала документів від Офісу генпрокурора щодо перевірки кандидатів.

"Поки що відповіді від Офісу генпрокурора на нашого листа від 23 грудня ми не отримали, очікуємо", - додала голова комісії.

"Ми маємо результати... але немає фінального рішення щодо затвердження результатів", - наголосила голова комісії на зауваження членів комісії від міжнародних організацій.

Крім того, за словами Коваль, комісія очікує на відкриття апеляційного провадження за скаргами комісії та Офісу генпрокурора на рішення Окружного адмінсуду Києва щодо порядку роботи конкурсної комісії.

Присутні на засіданні члени комісії домовилися зібратися наступного тижня, заздалегідь погодивши дату та час, коли зможуть зібратися всі члени комісії.