Граничну ціну бензину та ДП збільшено на 1,5 грн/літр

Граничну ціну бензину та ДП збільшено на 1,5 грн/літр

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 30,84 грн/літр та дизпалива (ДП) – 28,3 грн/літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях (АЗС) на початок лютого, повідомляє Інтерфакс-Україна.

З урахуванням граничних торговельних націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 35,84 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо - 35,3 грн/літр.

У порівнянні з кінцем січня середню ціну на бензин збільшено на 1,59 грн/літр, на ДП – на 1,46 грн/літр.

Як повідомлялося, Україна продовжила карантин до 31 березня 2022 року. На період його дії уряд постановою №474 від 14 травня 2021 року встановив граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище ніж 7 грн/літр, бензину – не вище ніж 5 грн/літр.

Середня вартість ДП (ULSD 10 ppm) та бензину (GASOLINE 10 ppm) визначається Мінекономіки на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України", проведених виходячи з даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів (акцизний податок і ПДВ), офіційного курсу валют від НБУ, а також витрат $27/тонна на логістичне та інше забезпечення згідно з зовнішньоекономічними договорами.

Мінекономіки також роз'яснило, що під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає "брендове преміальне паливо" з покращеними показниками якості.

У міністерстві вважають, що запровадження тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 та ДП шляхом встановлення граничної торговельної надбавки необхідно з метою запобігання зловживанням суб'єктами господарювання та доступності для населення цієї продукції.

Оприлюднення міністерством середніх цін одного літра ДП та бензину має відбуватися щомісяця до 3, 13 та 23 числа.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics