Адвокат "дніпровського стрілка" вимагає визнати його потерпілим

Адвокат "Дніпровського стрілка" Артемія Рябчука вимагає визнати його потерпілим. За словами правозахисника Ігоря Степанова, солдат, який влаштував криваву бійню в Дніпрі, шкодує про скоєне, повідомляє УНІАН.

Адвокат заявив, що права "Дніпровського стрілка", коли той служив у військовій частині 3021, були порушені. Рябчук розкрив слідчим і своєму правозахиснику інформацію, яка повинна поміняти розгляд справи. Степанов вимагає, щоб солдата визнали потерпілим.

"Не вважаю правильним розповідати те, про що він говорив мені та слідству. Це може якоюсь мірою нашкодити. Відповідаючи на запитання після засідання, де обирали запобіжний захід, я сказав: все те, що він дав у своїх свідченнях, має розслідуватися в іншому кримінальному провадженні, щодо посадових осіб військової частини. Я подав заяву про внесення до ЄРДР даних про те, щоб було відкрито провадження за чотирма статтями КК, де я вимагаю визнати Артемія потерпілим" , - заявив адвокат.

Також він назвав статті, за якими вимагає відкрити виробництво. Мова йде про статті 406, 408, 425 і 426. У них йдеться про порушення статутних правил взаємовідносин між військовими, дезертирство, недбале ставлення до військової служби та перевищення службових повноважень.

Степанов також вказав, що поки він не може оцінити об'єктивність розслідування, бо ще не отримав доступ до матеріалів кримінального провадження.

За словами адвоката, він обурений тим, що ДБР шукало дівчину, яка відвезла "дніпровського солдата" в Підгірне, через ЗМІ. Степанов вважає такі дії некоректними.

"У нього є почуття жалю, що все так сталося. У нього є це усвідомлення" , - заявив адвокат, говорячи про Рябчука.

Крім цього Степанов розповів, що військова прокуратура і ДБР забезпечили "дніпровському стрілку" належний рівень безпеки. Він отримав посилену охорону і правоохоронці стежать, щоб солдат нічого не зміг з собою зробити й ніхто не зміг би заподіяти йому шкоди.