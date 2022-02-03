В Австрії прийняли закон про обов'язкову вакцинацію від COVID-19

Федеральна рада (верхня палата парламенту) Австрії схвалила закон про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для дорослого населення. Голосування пройшло після обговорення ініціативи уряду країни, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Законопроєкт про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу жителів країни старше 18 років підтримали 47 депутатів. Проти проголосували 12, утрималися - 2.

На наступному етапі законопроєкт має підписати президент країни. Документ набуде чинності тільки після публікації в реєстрі федеральних законів. Очікується, що це відбудеться протягом декількох днів.

Нижня палата парламенту Австрії (Національна рада) схвалила законопроєкт про обов'язкову вакцинацію 20 січня поточного року.

Очікувалося, що закон про обов'язкову вакцинацію в Австрії набуде чинності на початку лютого. Згідно з документом, на першому етапі за відмову від щеплення штрафувати не будуть. Карати почнуть з 15 березня. Ухильникам загрожує штраф від 600 до 3600 Євро.