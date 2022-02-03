Аваков назвав причину моторошної стрілянини у Дніпрі
Екс-глава МВС Арсен Аваков відреагував на жахливу стрілянину в Дніпрі, яку влаштував солдат Артемій Рябчук. Він заявив, що причиною цього стало ставлення командування до внутрішньої ситуації, повідомляє Сьогодні.
Про це Аваков сказав в ефірі програми "Народ проти з Наташею Влащенком" на телеканалі "Україна 24".
За його словами, ситуація в Дніпрі сталася через недбалість командування, яке не звертало уваги на проблеми в частині.
"Розстріл у Дніпрі – таке трапляється у всьому світі. Командування поверхово ставилося до внутрішньої ситуації. Вони вважали, що знаходяться десь на задвірках світу, охороняємо завод, практично як ВОХР з "Приключений Шурика"... У бойових частинах світу практично скрізь є капелани, це пом'якшує ситуацію. Там є більший механізм контролю", – вважає Аваков.