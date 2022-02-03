Аваков назвав причину моторошної стрілянини у Дніпрі

Екс-глава МВС Арсен Аваков відреагував на жахливу стрілянину в Дніпрі, яку влаштував солдат Артемій Рябчук. Він заявив, що причиною цього стало ставлення командування до внутрішньої ситуації, повідомляє Сьогодні.

Про це Аваков сказав в ефірі програми "Народ проти з Наташею Влащенком" на телеканалі "Україна 24".

За його словами, ситуація в Дніпрі сталася через недбалість командування, яке не звертало уваги на проблеми в частині.