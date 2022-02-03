У четвер, 3 лютого, Сполучені Штати почали перекидання додаткових військ до Європи на військово-транспортних літаках. До Польщі та Німеччини перекинуть близько 2 тисяч американських військових, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Близько 1 700 військових увійшли до складу піхотної бригади 82-ї повітряно-десантної дивізії, яка відправиться до Польщі. Решта 300 осіб входять до складу 18-го повітряно-десантного корпусу і відправляться до Німеччини в штаб, який Пентагон назвав "штабом об'єднаної оперативної групи".

Ще тисяча американських військовослужбовців, що прямують до Румунії, входять до складу 2-го кавалерійського полку, що базується у Вільсеку, Німеччина.

Фото: США почали перекидання додаткових військ до Європи (twitter.com/halbritz)

Фото: США почали перекидання додаткових військ до Європи (twitter.com/halbritz)

Фото: США почали перекидання додаткових військ до Європи (twitter.com/halbritz)