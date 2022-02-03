Шольц перед візитом до Путіна приїде до Києва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає з візитом Київ 14 лютого, повідомляє Ділова столиця.

За даними Відомстві преси та інформації уряду Німеччини, канцлер прибуде до Києва 14 лютого. Проте детальна програма його візиту поки що невідома.

Крім того, 15 лютого Шольц попрямує з візитом до Москви.

Варто зазначити, що раніше німецький канцлер анонсував свій візит до російської столиці, проте про поїздку до Києва не згадував. Шольц заявив про намір відвідати Москву через ескалацію ситуації навколо України.

Президент США Джо Байден зустрінеться у Вашингтоні із канцлером Німеччини Олафом Шольцем 7 лютого.