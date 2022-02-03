Зеленський вдруге за тиждень поговорив із Макроном
Президент України Володимир Зеленський провів другу за тиждень телефонну розмову з президентом Франциї Еммануелем Макроном
"Продовжили діалог з Эммануэлем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії", — написав президент у Twitter.
Попередня розмова Зеленського з Макроном відбулася в п'ятницю, 28 січня.