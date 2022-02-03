Зеленський вдруге за тиждень поговорив із Макроном

Продовжили діалог з @EmmanuelMacron щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії. pic.twitter.com/MEnvxrPIhv