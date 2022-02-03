Радника Макрона звинувачують у корупції

Раднику президента Франції, депутату правлячої партії "Республіка на марші" Тьєррі Солеру висунуто звинувачення у низці економічних злочинів. Про це повідомляє прокуратура міста Нантер, повідомляє Лента.Ру.

За даними відомства, політика звинувачують у податковому шахрайстві та «незаконному привласненні державних коштів» для оплати штрафів та побутових витрат з 2012 по 2017 рік, пишуть французькі ЗМІ.

Крім того, йому висунуто звинувачення у «пасивній торгівлі впливом» з метою «отримання контрактів» для компаній, що займаються нерухомістю, а також у невиконанні зобов'язань щодо звітності перед Вищим органом щодо забезпечення прозорості суспільного життя.

Перша скарга на можливе шахрайство Солера надійшла до прокуратури у 2016 році, коли він обіймав посаду прессекретаря кандидата у президенти країни на виборах 2017 року Франсуа Фійона.