Радник Джонсона подала у відставку через скандал

Радник прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона Муніра Мізра, яка працювала з ним протягом 14 років, подала у відставку після скандалу, повідомляє Лента.Ру.

Як йдеться в матеріалах Daily Mail з посиланням на її лист, вона йде через відмову прем'єра вибачитися за свої звинувачення на адресу депутата Кейра Стармера.

"З великим жалем повідомляю про звільнення з поста. Ви знаєте причину мого рішення... Ви намагалися сьогодні роз'яснити свою позицію, але, попри мої наполегливі прохання, не вибачилися" , — йдеться у повідомленні.

Крім того, про відставку на тлі скандалу заявив також директор з комунікацій на Даунінг-стріт Джек Дойл. За його словами, останні тижні жахливо позначилися на його сімейному житті.

Скандал відбувся у понеділок, 31 січня, після засідання у парламенті з приводу розслідування щодо вечірки на Даунінг-стріт. Стармер запитав Джонсона, проте прем'єр замість відповіді звинуватив його в тому, що, бувши генеральним прокурором, той не зміг притягнути до відповідальності відомого сексуального злочинця Джиммі Севіла. Пізніше Джонсон взяв свої слова назад, проте відмовився вибачитися.