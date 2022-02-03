Кулеба заявив, що у США та ЄС немає політичної волі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив відмову США і ЄС ввести превентивні санкції проти Росії. За його словами, у Вашингтона і Брюсселя відсутня політична воля, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це Кулеба заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Чи є вже зараз підстави застосувати до Росії санкції? Бувши. Наприклад, це можна зробити за паспортизацію. Є за що санкціонувати. Чи є політична воля в США і ЄС застосовувати на цьому етапі санкції? Поки її немає" , - сказав Кулеба.

При цьому глава МЗС зазначив, що у США вже з'являються політики, які розуміють необхідність надіслати Росії не просто словесні сигнали.

"Ми пройшли цю фазу, ми маємо перейти до конкретики. Я зараз прискорюю наших союзників у ЄС, щоб консенсус навколо санкційного пакета будувався" , - додав міністр.

Напередодні прессекретар Білого дому Джен Псакі припустилася можливості запровадження проти Росії превентивних санкцій.