Економічна залежність ФРН від РФ перебільшена - німецький посол
Економічні зв'язки між Німеччиною та Росією насправді не такі тісні, як про це заведено говорити. Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє Ділова столиця.
"Можливо, вони тісніші, ніж з іншими країнами, але торгівля з Росією становить лише 2 відсотки від нашої загальної торгівлі, тобто дуже мало. Німеччина – експортна нація, ми дуже швидко можемо змінити відносини, які маємо у зовнішній торгівлі", — сказала дипломат в інтерв'ю "Радіо НВ".
Фельдгузен також додала, що Німеччина разом із союзниками працює над санкціями проти Росії на випадок повномасштабного вторгнення в Україну.
"Ми зараз працюємо над пакетом дуже жорстких санкцій разом з нашими партнерами у ЄС, Великій Британії і США. Весь наш уряд сказав, що це будуть дуже жорсткі санкції. Всі санкції можливі,.. у тому числі і пов’язані з Nord Stream 2, якщо Росія знову атакуватиме Україну", — сказала вона.