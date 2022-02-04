Економічна залежність ФРН від РФ перебільшена - німецький посол

Економічні зв'язки між Німеччиною та Росією насправді не такі тісні, як про це заведено говорити﻿. Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє Ділова столиця.

"Можливо, вони тісніші, ніж з іншими країнами, але торгівля з Росією становить лише 2 відсотки від нашої загальної торгівлі, тобто дуже мало. Німеччина – експортна нація, ми дуже швидко можемо змінити відносини, які маємо у зовнішній торгівлі" , — сказала дипломат в інтерв'ю "Радіо НВ".

Фельдгузен також додала, що Німеччина разом із союзниками працює над санкціями проти Росії на випадок повномасштабного вторгнення в Україну.