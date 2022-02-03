Данилов оцінив можливість військового повернення Криму

На сьогодні військовий сценарій повернення окупованого Криму є неможливим. Але яким в майбутньому буде шлях повернення півострова, залежить від багатьох факторів, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Право на владу".

"У нас є наші стратегії, я радий, що Росія їх вивчає. Чи є у нас стратегія зараз повертати Крим військовим шляхом? На зараз у нас є стратегія повернути Крим. У який спосіб, чи буде це військовий шлях, будь-який інший шлях, - це залежить від багатьох факторів. На сьогоднішній день я можу сказати, що це зробити неможливо. Як буде завтра або через рік, будемо дивитися, це не така проста справа" , - заявив він.

Нагадаємо, на цьому тижні російський президент Володимир Путін висловив побоювання, що після вступу до НАТО Україна нібито спробує повернути окупований Крим силовим шляхом.